В России экстренно посадили самолет из-за смерти ребенка

Самолет "Грозный – Москва" совершил экстренную посадку в Волгограде из-за смерти ребенка на борту. Хоть его сопровождал врач-реаниматолог, спасти ребенка не удалось.

У двухмесячной девочки было врожденное заболевание сердца и ее должны были доставить в больницу Москвы. Об этом "КП-Волгоград" сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

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Девочке внезапно стало плохо, и врач, который ее сопровождал, несколько раз фиксировал клиническую смерть, но каждый раз запускал сердце.

В аэропорту ребенка ждала бригада специализированной детской скорой. Но в больницу девочка так и не доехала – умерла в реанимобиле.

Через час после экстренной посадки самолет отправился в Москву.