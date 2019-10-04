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      В России экстренно посадили самолет из-за смерти ребенка

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      Девочка летела на лечение в Москву
      Девочка летела на лечение в Москву / 24 канал

      Самолет "Грозный – Москва" совершил экстренную посадку в Волгограде из-за смерти ребенка на борту. Хоть его сопровождал врач-реаниматолог, спасти ребенка не удалось.

      У двухмесячной девочки было врожденное заболевание сердца и ее должны были доставить в больницу Москвы. Об этом "КП-Волгоград" сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

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      Девочке внезапно стало плохо, и врач, который ее сопровождал, несколько раз фиксировал клиническую смерть, но каждый раз запускал сердце.

      В аэропорту ребенка ждала бригада специализированной детской скорой. Но в больницу девочка так и не доехала – умерла в реанимобиле.

      Через час после экстренной посадки самолет отправился в Москву.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Москва Дети и несовершеннолетние Новости России
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