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      У Росії екстрено посадили літак через смерть дитини

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      Дівчинка летіла на лікування у Москву
      Дівчинка летіла на лікування у Москву / 24 канал

      Літак "Грозний – Москва" здійснив екстрену посадку у Волгограді через смерть дитини на борту. Хоч її супроводжував лікар-реаніматолог, врятувати дитину не вдалося.

      У двомісячної дівчинки було вроджене захворювання серця і її мали доставити у лікарню Москви. Про це "КП-Волгоград" повідомили в комітеті охорони здоров'я Волгоградської області.

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      Дівчинці раптово стало зле, і лікар, який її супроводжував, кілька разів фіксував клінічну смерть, але кожен раз запускав серце.

      В аеропорту дитину чекала бригада спеціалізованої дитячої швидкої. Але до лікарні малеча так і не доїхала – померла в реанімобілі.

      Через годину після екстреної посадки літак відправився в Москву.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Росії Діти і неповнолітні Москва
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