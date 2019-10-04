У Росії екстрено посадили літак через смерть дитини

Літак "Грозний – Москва" здійснив екстрену посадку у Волгограді через смерть дитини на борту. Хоч її супроводжував лікар-реаніматолог, врятувати дитину не вдалося.

У двомісячної дівчинки було вроджене захворювання серця і її мали доставити у лікарню Москви. Про це "КП-Волгоград" повідомили в комітеті охорони здоров'я Волгоградської області.

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Дівчинці раптово стало зле, і лікар, який її супроводжував, кілька разів фіксував клінічну смерть, але кожен раз запускав серце.

В аеропорту дитину чекала бригада спеціалізованої дитячої швидкої. Але до лікарні малеча так і не доїхала – померла в реанімобілі.

Через годину після екстреної посадки літак відправився в Москву.