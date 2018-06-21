В России на ЧМ по футболу из-за плаката задержали иранскую активистку

Иранскую активистку Марьям Кашкай 20 июня задержали в Казани перед футбольным матчем Ирана с Испанией. Виной этому – плакат в поддержку права иранских женщин ходить на стадионы.

Об этом сообщает Reuters.

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После того, что случилось прошлой ночью, мне еще больше захотелось бороться. Я готова бороться больше, чтобы иранки могли ходить на стадион, чтобы посмотреть футбол,

– отметила Кашкай.

По словам активистки, российские силовики удерживали ее более двух часов и заставили выбросить плакат, хотя у нее было разрешение на него. После этого она смогла пройти на стадион и посмотреть второй тайм встречи.

В ФИФА назвали инцидент "недоразумением со стороны местной полиции".

К слову, Марьям Кашкай с этим же плакатом пропустили на стадион в Санкт-Петербурге, где проходил первый матч сборной Ирана на ЧМ-2018. Тогда активистка попала в поле зрения мировых СМИ.