У Росії на ЧС з футболу через плакат затримали іранську активістку

Іранську активістку Марьям Кашкаей 20 червня затримали в Казані перед футбольним матчем Ірану з Іспанією. Виною цьому – плакат на підтримку права іранських жінок ходити на стадіони.

Про це інформує Reuters.

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Після того, що трапилось минулої ночі, мені ще більше захотілося боротись. Я готова боротись дужче, аби іранки мали змогу ходити на стадіон, щоб подивитись футбол,

– зазначила Кашкаей.

За словами активістки, російські силовики утримували її більше двох годин і змусили викинути плакат, хоча у неї був дозвіл на нього. Після цього вона змогла пройти на стадіон і подивитися другий тайм зустрічі.

В ФІФА назвали інцидент "непорозумінням з боку місцевої поліції".

До слова, Марьям Кашкаей із цим же плакатом пропустили на стадіон у Санкт-Петербурзі, де відбувався перший матч збірної Ірану на ЧС-2018. Тоді активістка потрапила в поле зору світових ЗМІ.