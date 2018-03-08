В России нашли мешок с человеческими конечностями (18+)

В России недалеко от города Хабаровск из реки Амур выловили мешок с отрубленными человеческими кистями рук.

Об этом сообщает телеграмм канал Mash.

Сначала сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций нашли в реке Амур одну руку. Но когда на место происшествия прибыли водолазы, они нашли мешок, в котором было 26 конечностей.

Читайте также: В Одессе нашли голову женщины, убитой накануне: подозреваемый взят под арест

Один из слухов, что это могут быть руки китайцев, живущих в Хабаровске — известно, что в Китае таким образом наказывают за воровство.

Но местные российские СМИ добавляют, что вместе с человеческими конечностями были найдены бинты и бахилы. По словам правоохранителей, все конечности были отрубленными. Специалисты проведут дактилоскопическую экспертизу по отпечаткам пальцев рук.

В России нашли мешок с человеческими конечностями