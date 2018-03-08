У Росії знайшли мішок з людськими кінцівками (18+)
У Росії неподалік міста Хабаровськ з річки Амур виловили мішок з відрубаними людськими кистями рук.
Про це повідомляє телеграм-канал Mash.
Спочатку співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій знайшли в річці Амур одну руку. Та коли на місце події прибули водолази, вони знайшли мішок, у якому було 26 кінцівок.
Читайте також: В Одесі знайшли голову жінки, вбитої напередодні: підозрюваного взято під арешт
Одна з чуток, що це можуть бути руки китайців, які живуть у Хабаровську – відомо, що у Китаї у такий спосіб карають за крадіжку.
Та місцеві російські ЗМІ додають, що разом з людськими кінцівками було знайдено бинти і бахіли. Зі слів правоохоронців, всі кінцівки були відрубаними. Фахівці проведуть дактилоскопічну експертизу за відбитками пальців рук.
У Росії знайшли мішок з людськими кінцівками