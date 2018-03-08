У Росії знайшли мішок з людськими кінцівками (18+)

У Росії неподалік міста Хабаровськ з річки Амур виловили мішок з відрубаними людськими кистями рук.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Спочатку співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій знайшли в річці Амур одну руку. Та коли на місце події прибули водолази, вони знайшли мішок, у якому було 26 кінцівок.

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Одна з чуток, що це можуть бути руки китайців, які живуть у Хабаровську – відомо, що у Китаї у такий спосіб карають за крадіжку.

Та місцеві російські ЗМІ додають, що разом з людськими кінцівками було знайдено бинти і бахіли. Зі слів правоохоронців, всі кінцівки були відрубаними. Фахівці проведуть дактилоскопічну експертизу за відбитками пальців рук.

У Росії знайшли мішок з людськими кінцівками