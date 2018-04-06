В России отреагировали на заявление, что "Новичок" изготавливался в Саратовской области

Химическое оружие, в том числе и группа ядовитых газов "Новичок" не могла храниться в Шиханах Саратовской области, однако здесь подобный объект был.

Такое заявление сделал бывший глава госкомиссии по химическому вооружению, постоянный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, передает информационное агентство "Интерфакс".

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В частности, он убеждает, что в лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) никогда не хранилось химоружие, в том числе и газы под общим названием "Новичок".

"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, однако Шиханы к ним не относятся", – заметил специалист.

По его словам, в Саратовской области все же был подобный объект, однако он располагается не в Шиханах.

К слову, на сайте ГосНИИОХТ указывается, что его филиал в Шиханах сейчас занимается деятельностью в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации и выполнением федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации".

Напомним, ранее авторитетное британское издание The Times со ссылкой на доклад разведчиков, сообщило, что вещество "Новичок", которым отравили бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля, было изготовлено в Шиханах Саратовской области России.