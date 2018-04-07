В России ответили на санкции США: пора избавиться от иллюзий

В МИД России посчитали, что новые санкции, которые ввели США против приближенных к президенту РФ Путину российских олигархов и компаний, перевалили за пятый десяток, начиная с 2011 года. При этом российские дипломаты ботше всего сожаления выразили простым американцам. А сами санкции назвали "грабежом".

Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

"Вашингтон продолжает пугать отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом. Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб", – убеждены российские дипломаты.

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Далее в сообщении идет большой перечень, что американцы сами нарушают демократические принципы, с указанием, что американская демократия деградирует.

Никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество. Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций,

– пригрозили в российском МИДе.

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Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей.