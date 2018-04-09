В России пообещали опубликовать компромат на Терезу Мэй

Россия обнародует переписку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в бытность ее главой МВД Британии.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян, сообщает "РИА Новости".

Читайте также: Кремль готовит на Великобританию "серьезный" компромат

"Сегодня, 9 апреля, мы представим вам копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период исполнения ею обязанностей министра внутренних дел этой страны", – сказал он.

Также по словам Карапетяна, британская власть была заинтересована в смерти Бориса Березовского, чтобы он не вернулся в Россию с имеющейся у него информацией.

Как только господин Березовский собрался, как следует из прессы и по его заявлениям, вернуться в Россию, в этот момент происходят факты, которые мы имеем сегодня, – факт смерти Березовского. Кому это было выгодно, чтобы Березовский не выезжал в РФ, чтобы не разглашать те закрытые вещи, информацию, которой он владел, это, я думаю, очевидно, прежде всего – британской власти,

– добавил Карапетян.

Кроме того, советник генпрокурора РФ Николая Атмоньева заявил, что ответчик по иску Бориса Березовского Владимир Терлюк, который живет в Великобритании, боится за свою жизнь после случая с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Терлюк, который живет в Великобритании, заявил, что после истории с Скрипалём и Глушковым обеспокоен за свою жизнь." На фоне событий последних месяцев этого года я весь обеспокоен за безопасность и жизнь своей семьи. Факт моего нежелания быть лжесвидетелем может негативно отразиться на моем иммиграционном статусе в Великобритании", – процитировал Атмоньев обращения Терлюка.