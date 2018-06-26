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В России предположили, на какой следующий регион Путин может направить военную агрессию

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Для того, чтобы отвлечь население РФ от внутренних проблем, Кремлю необходимо предложить новую тему для обсуждения
Для того, чтобы отвлечь население РФ от внутренних проблем, Кремлю необходимо предложить новую тему для обсуждения / gogetnews.info

Российский журналист и обозреватель Антон Орех говорит, что про Крым и Донбасс стали гораздо меньше говорить и писать, если смотреть в сравнении с предыдущими годами. А для того, чтобы отвлечь население РФ от внутренних проблем, Кремлю необходимо предложить новую тему для обсуждения.

Об этом сообщил Орех сайту российской радиостанции "Эхо Москвы".

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Что вместо Крыма и Донбасса? Что-то обязательно должно быть! Наша политика последних лет построена на внешний движухе. О проблемах России да и вообще – о жизни в России телевизор предпочитает не говорить. Проблем нет! Иногда всплывают какие-то пенсии или выборы, но в целом в стране нет ничего такого, что было бы интересно россиянам,
– отмечает журналист.

Он добавляет, что с такой политикой Кремля не нужно исключать любые направления российской агрессии, в том числе и на страны Балтии.

"Я честно скажу: не то чтобы прямо боюсь, но немного опасаюсь креатива наших управителей. Вот натовцы беспокоятся, что не успеют защитить прибалтов в случае чего, а мы крутим пальцем у виска, мол, не впадайте в паранойю. Но кто мог представить себе Крым и Донбасс? Таких даже в параноики не записали бы, а сразу – в дурку. А оно вон как вышло..." – подытожил Антон Орех.

Теги: Новости политики Война на Донбассе Аннексия Крыма Владимир Путин Новости России
Источник: 24 Канал
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