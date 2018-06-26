В России предположили, на какой следующий регион Путин может направить военную агрессию

Российский журналист и обозреватель Антон Орех говорит, что про Крым и Донбасс стали гораздо меньше говорить и писать, если смотреть в сравнении с предыдущими годами. А для того, чтобы отвлечь население РФ от внутренних проблем, Кремлю необходимо предложить новую тему для обсуждения.

Об этом сообщил Орех сайту российской радиостанции "Эхо Москвы".

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Что вместо Крыма и Донбасса? Что-то обязательно должно быть! Наша политика последних лет построена на внешний движухе. О проблемах России да и вообще – о жизни в России телевизор предпочитает не говорить. Проблем нет! Иногда всплывают какие-то пенсии или выборы, но в целом в стране нет ничего такого, что было бы интересно россиянам,

– отмечает журналист.

Он добавляет, что с такой политикой Кремля не нужно исключать любые направления российской агрессии, в том числе и на страны Балтии.

"Я честно скажу: не то чтобы прямо боюсь, но немного опасаюсь креатива наших управителей. Вот натовцы беспокоятся, что не успеют защитить прибалтов в случае чего, а мы крутим пальцем у виска, мол, не впадайте в паранойю. Но кто мог представить себе Крым и Донбасс? Таких даже в параноики не записали бы, а сразу – в дурку. А оно вон как вышло..." – подытожил Антон Орех.