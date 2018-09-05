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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

В России произошел взрыв на химическом заводе "Азот"

215 Читати новину українською
Завод "Азот" в Кемеровской области
Завод "Азот" в Кемеровской области / www.rupec.ru

Инцидент произошел в Кемеровской области на химическом заводе "Азот". На заводе с использованием газовых горелок ремонтировали крышу, когда раздался взрыв и начался пожар.

Об этом сообщили "РИА Новости".

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Взрыв произошел во время ремонтных работ. Рабочих госпитализировали с ожогами. В результате инцидента пострадало трое людей. Сообщается, что взрыв не несет химической опасности населению.

После взрыва частично обрушилась кровля здания. Завод работает в обычном режиме.

Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Экология
Источник: 24 Канал
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