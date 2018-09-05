В России произошел взрыв на химическом заводе "Азот"

Инцидент произошел в Кемеровской области на химическом заводе "Азот". На заводе с использованием газовых горелок ремонтировали крышу, когда раздался взрыв и начался пожар.

Об этом сообщили "РИА Новости". Читайте также: Химвыброс в Крыму: украинская разведка сообщила о вине России Взрыв произошел во время ремонтных работ. Рабочих госпитализировали с ожогами. В результате инцидента пострадало трое людей. Сообщается, что взрыв не несет химической опасности населению. После взрыва частично обрушилась кровля здания. Завод работает в обычном режиме.