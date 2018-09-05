В России произошел взрыв на химическом заводе "Азот"
Инцидент произошел в Кемеровской области на химическом заводе "Азот". На заводе с использованием газовых горелок ремонтировали крышу, когда раздался взрыв и начался пожар.
Об этом сообщили "РИА Новости".
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Взрыв произошел во время ремонтных работ. Рабочих госпитализировали с ожогами. В результате инцидента пострадало трое людей. Сообщается, что взрыв не несет химической опасности населению.
После взрыва частично обрушилась кровля здания. Завод работает в обычном режиме.
Источник: 24 Канал
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