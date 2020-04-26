В России работники некоторых банков будут вынуждены жить в офисах

В России некоторые банки подготовились для перевода своих работников на "жизнь в офисе". Речь идет о тех людях, которые отвечают за критически важные функции на своих рабочих местах.

Работникам, которых переведут на режим "жизнь в офисе", предлагают повышенную заработную плату или же бонусы. Об этом информирует РБК.

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Так, условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали российские "Совкомбанк" и банк "Зенит". "Совкомбанк" перевел 10 человек на работу "с проживанием". Такой шаг понадобился для обеспечения бесперебойности и надежности операций.

Это касается сердца банка – это казначейские операции, критические для бесперебойности, которые не могут быть легко перераспределены,

- рассказал представитель банка Сергей Хотимский.

По его словам, основная группа важнейших для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живут в банке: они полностью изолированы, спят, едят, моются в банке, не общаются с родственниками до тех пор, пока пандемия не закончится.

В "Зените" пока не реализовали такого режима работы, однако уже подготовили вещи первой необходимости для работников, которым придется жить в офисе. Кроме них, закупили продукты.

Это интересно! Еще в середине марта многие кредитные организации в России начали переводить сотрудников на удаленную работу. Также банки вводили ограничения на посещение офисов для сотрудников, вернувшихся из-за рубежа. Правда, переход на удаленную работу несет много рисков для банков: в частности, хакеры могут увеличить число кибератак на компьютеры, оборудование, домашние сети сотрудников, работающих дистанционно.

Какова ситуация с коронавирусом в России?

Неутешительная. Там ежедневно фиксируют все больше новых случаев инфицирования COVID-19. Так, по состоянию на 26 апреля таких уже 80 тысяч 949 случаев, среди них летальных – 747. Поправились сейчас 6 767 пациентов.