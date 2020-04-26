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      У Росії працівники деяких банків будуть змушені жити в офісах

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      Банки Росії переведуть працівників на цілодобовий режим роботи
      Працівників деяких російських банків переведуть на роботу в режимі 24/7 / Ілюстративне фото / Pinterest

      В Росії деякі банки підготувалися для переведення своїх працівників на "життя в офісі". Йдеться про тих людей, які відповідають за критично важливі функції на своїх робочих місцях.

      Працівникам, яких переведуть на режим "життя в офісі", пропонують підвищену заробітну плату або ж бонуси. Про це інформує РБК.

      До теми Коронавірус в Росії: понад 6 тисяч нових випадків

      Так, умови для життя в офісі в режимі 24/7 вже створили російські "Совкомбанк" і банк "Зеніт". "Совкомбанк" перевів 10 осіб на роботу "з проживанням". Такий крок знадобився для забезпечення безперебійності і надійності операцій.

      Це стосується серця банку – це казначейські операції, найкритичніші для безперебійності, які не можуть бути легко перерозподілені,
      – розповів представник банку Сергій Хотимський.

      За його словами, основна група найважливіших для банку фахівців, які відповідають за щоденні розрахунки, живуть в банку: вони повністю ізольовані, сплять, їдять, миються в банку, не спілкуються з родичами до тих пір, поки пандемія не закінчиться.

      У "Зеніті" поки не реалізували такого режиму роботи, однак вже підготували речі першої потреби для працівників, яким доведеться жити в офісі. Окрім них, закупили продукти.

      Це цікаво! Ще в середині березня багато кредитних організацій в Росії почали переводити співробітників на віддалену роботу. Також банки вводили обмеження на відвідування офісів для співробітників, які повернулися з-за кордону. Щоправда, перехід на віддалену роботу несе багато ризиків для банків: зокрема, хакери можуть збільшити число кібератак на комп'ютери, обладнання, домашні мережі співробітників, що працюють дистанційно.

      Яка ситуація з коронавірусом в Росії? Невтішна. Там щодня фіксують все більше нових випадків інфікування COVID-19. Так, станом на 26 квітня таких вже 80 тисяч 949 випадків, серед них летальних – 747. Одужали наразі 6 767 пацієнтів.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Новини Росії Банки
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