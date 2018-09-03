В России разбился вертолёт: есть погибшие

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области РФ разбился вертолёт Ми-8 авиакомпании "Ангара".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный спасательный центр Росавиаци.

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Отмечается, что в результате аварии погибли все трое членов экипажа, находившихся на борту.

"Спасатели обнаружили на месте катастрофы тела всех трёх членов экипажа", – сообщили в ведомстве.

По имеющимся данным, вертолет совершал полёт по заказу "Новосибирскгеологии" и должен был приземлиться в двух точках на маршруте, чтобы забрать груз или пассажиров.

Вылетев из аэропорта города Усть-Кут в посёлок Кунерма, он так и не прибыл к месту назначения и не вышел на связь.

Причины аварии устанавливаются.