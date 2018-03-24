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В России резко отреагировали на новые поправки к образовательному закону в Латвии

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В России назвали дискриминацией переход школ нацменьшинств в Латвии на обучение на государственном языке
В России назвали дискриминацией переход школ нацменьшинств в Латвии на обучение на государственном языке / Фото из открытых источников

МИД России обвинил Латвию в дискриминационной политике "принудительной ассимиляции русскоязычных" из-за недавнего перехода школ нацменьшинств страны на обучение на латышском языке.

Об этом говорится на сайте департамента информации и печати МИД РФ.

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Как известно, 22 марта Сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

В МИД России заявили, что "массовые протесты и обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институты игнорируются".

Такие одиозные шаги, осуществляемые под лицемерными лозунгами, что якобы делается это чуть ли не "на благо", и даже более того, "по просьбе самих учащихся и их родителей", на практике не имеют ничего общего с интересами нацменьшинств, проживающих в стране, а наоборот – является продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения, – говорится в заявлении.

Также в российском ведомстве отметили, что этим законом латвийское правительство нарушает права части граждан страны.

"В очередной раз под предлогом "интеграции" и "укрепления позиции государственного языка" отвергнуты законные интересы и международно признанные права более чем трети населения этой прибалтийской республики", – заявили российские дипломаты.

Кроме того, в министерстве РФ отметили, что принятые поправки Сейма противоречат целому ряду международно-правовых актов.

"Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает усложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону", – подытожили в ведомстве.

Теги: Новости политики Законопроект Образование Латвия Новости России
Источник: 24 Канал
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