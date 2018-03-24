У Росії різко відреагували на нові поправки до освітнього закону в Латвії

МЗС Росії звинуватило Латвію в дискримінаційній політиці "примусової асиміляції російськомовних" через недавній перехід шкіл нацменшин країни на навчання латиською мовою.

Про це йдеться на сайті департаменту інформації і друку МЗС РФ.

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Як відомо, 22 березня Сейм Латвії прийняв поправки до закону про освіту, що передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою.

У МЗС Росії заявили, що "масові протести і звернення російськомовної громадськості до президента країни і провідні світові правозахисні інститути ігноруються".

Такі одіозні кроки, що здійснюються під лицемірними гаслами, нібито робиться це мало не "на благо", і навіть більше того, "на прохання самих учнів та їх батьків", на практиці не мають нічого спільного з інтересами нацменшин, що проживають в країні, а навпаки – є продовженням проведеної протягом останніх 25 років в Латвії дискримінаційної політики, спрямованої на примусову асиміляцію російськомовного населення,

– йдеться в заяві.

Також у російському відомстві наголосили, що цим законом латвійський уряд порушує права частини громадян країни.

"У черговий раз під приводом "інтеграції" і "зміцнення позиції державної мови" знехтувані законні інтереси та міжнародно визнані права більш ніж третини населення цієї прибалтійської республіки", – заявили російські дипломати.

Окрім того, в міністерстві РФ зазначили, що ухвалені поправки Сейму суперечать цілій низці міжнародно-правових актів.

"Офіційна Рига має усвідомлювати, що своїми недружніми кроками продовжує ускладнювати двосторонні відносини, і вся відповідальність за це повністю лягає на латвійську сторону", – підсумували у відомстві.