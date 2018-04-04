В России священник спел "Мурку" на церковном застолье: смешное видео
Московский патриарх Кирилл изгнал священника, который попал в скандал за то, что спел "блатную" песню "Мурка" на церковной трапезе.
Об этом рассказал пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла священник Александр Волков, передает "Интерфакс".
Читайте также: Священник с Тернопольщины проводит эфиры молитв и благословляет в Instagram
"О видео, на котором священник, архимандрит Венедикт (Цирковой), исполнял песню "Мурка" в трапезной одного из московских храмов, сообщено Святейшему Патриарху Кириллу, правящему епископу города Москвы. Священнику указано сегодня же покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдения правящего архиерея", – отметил он.
По словам Волкова, такое поведение свящнослужителя в трапезной храма является недопустимым.
"Ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, дома поет блатную песню об одесских урках - за гранью возможного и допустимого", – отметил он.
Отметим, в сети появилось видео, где упомянутый священник исполнял "Мурку" перед участниками обеда в московском районе Орехово-Борисово, в храме в честь иконы Божией Матери "Троеручица".
Священник в России поет "Мурку": смотрите видео
Выбор редакции
-
Вакарчук прокомментировал возможное участие в выборах президента Украинысегодня , 21:02
-
"Это извращение": в Лондоне резко отреагировали на предложение России по "делу Скрипаля"сегодня , 20:13
-
Этот цирк был лишь для одного – Шабунин объяснил, зачем Сытника и Холодницкого пригласили в Радусегодня , 18:58