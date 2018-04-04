21:59
4 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
9°C
17°C 5°C
  • четверг
    15°C 9°C
  • пятница
    14°C 8°C
  • суббота
    10°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сырная катастрофа. Защитник Путин
Вєсті Кремля
23:55, 3 апреля
Вести.UA. Клубничка Луценко. Взвешенные чиновники
Вєсті.UA
22:29, 3 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

В России священник спел "Мурку" на церковном застолье: смешное видео

354 Читати новину українською
Священник спел
Священник спел "Мурку" на церковной трапезе / Скриншот

Московский патриарх Кирилл изгнал священника, который попал в скандал за то, что спел "блатную" песню "Мурка" на церковной трапезе.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла священник Александр Волков, передает "Интерфакс".

Читайте также: Священник с Тернопольщины проводит эфиры молитв и благословляет в Instagram

"О видео, на котором священник, архимандрит Венедикт (Цирковой), исполнял песню "Мурка" в трапезной одного из московских храмов, сообщено Святейшему Патриарху Кириллу, правящему епископу города Москвы. Священнику указано сегодня же покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдения правящего архиерея", – отметил он.

По словам Волкова, такое поведение свящнослужителя в трапезной храма является недопустимым.

"Ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, дома поет блатную песню об одесских урках - за гранью возможного и допустимого", – отметил он.

Отметим, в сети появилось видео, где упомянутый священник исполнял "Мурку" перед участниками обеда в московском районе Орехово-Борисово, в храме в честь иконы Божией Матери "Троеручица".

Священник в России поет "Мурку": смотрите видео

Теги: Новости России Патриарх Кирилл РПЦ Скандал
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Пасхальные яйца и крашанки: яркие и простые идеи для украшения
сегодня, 21:00 Пасхальные яйца и крашанки: яркие и простые идеи для украшения
Олена Булан 4685
Если Facebook надоел: как пользоваться и что читать в Telegram
сегодня, 20:01 Если Facebook надоел: как пользоваться и что читать в Telegram
Тетяна Бучок 179
Технологии блокчейн в инфраструктуре Украины: что планируют в министрестве
сегодня, 18:00 Технологии блокчейн в инфраструктуре Украины: что планируют в министрестве
Яніна Ткачук 100
Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
сегодня, 17:00 Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
Володимир Шередега 793
Классический рецепт кулича: ингредиенты и цены
сегодня, 15:01 Классический рецепт кулича: ингредиенты и цены
4924
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук