В России священник спел "Мурку" на церковном застолье: смешное видео

Московский патриарх Кирилл изгнал священника, который попал в скандал за то, что спел "блатную" песню "Мурка" на церковной трапезе.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла священник Александр Волков, передает "Интерфакс".

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"О видео, на котором священник, архимандрит Венедикт (Цирковой), исполнял песню "Мурка" в трапезной одного из московских храмов, сообщено Святейшему Патриарху Кириллу, правящему епископу города Москвы. Священнику указано сегодня же покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдения правящего архиерея", – отметил он.

По словам Волкова, такое поведение свящнослужителя в трапезной храма является недопустимым.

"Ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, дома поет блатную песню об одесских урках - за гранью возможного и допустимого", – отметил он.

Отметим, в сети появилось видео, где упомянутый священник исполнял "Мурку" перед участниками обеда в московском районе Орехово-Борисово, в храме в честь иконы Божией Матери "Троеручица".

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