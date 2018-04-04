У Росії священик заспівав "Мурку" на церковному застіллі: кумедне відео

Московський патріарх Кирил вигнав священика, який потрапив у скандал, через те, що заспівав "блатну" пісню "Мурка" на церковній трапезі.

Про це розповів прес-секретар глави РПЦ патріарха Кирила священик Олександр Волков, передає "Интерфакс".

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"Про відео, на якому священик, архімандрит Венедикт (Цирковий), виконував пісню "Мурка" в трапезній одного з московських храмів, повідомлено Святішому Патріарху Кирилу, правлячому єпископові міста Москви. Священикові вказано сьогодні ж покинути межі Московської єпархії і відбути в Тираспольську єпархію, кліриком якої він є, під архіпастирське спостереження правлячого архієрея", – зазначив він.

За словами Волкова, така поведінка священослужителя у трапезній храму є неприпустимою.

"Ролик, де священик в підряснику, з хрестом, в церковному, судячи з усього, будинку співає блатну пісню про одеських урок - за межею можливого і допустимого", – зазначив він.

Зазначимо, у мережі з'явилося відео, де згаданий священик виконував "Мурку" перед учасниками обіду в московському районі Орєхово-Борисово, в храмі на честь ікони Божої Матері "Троєручиця".

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