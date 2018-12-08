В России умерла известная правозащитница Людмила Алексеева

В субботу, 8 декабря, в Москве на 92-м году жизни умерла известная российская правозащитница и глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

Об этом сообщает пресс-служба Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

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"Это страшная потеря не только для Совета, но и для всего правозащитного сообщества, потеря абсолютно невосполнимая. Все, кто любит Людмилу Михайловну, конечно, продолжат ее дело", – сказал глава СПЧ РФ Михаил Федотов.

Он рассказал, что последние несколько недель правозащитница находилась в московской городской клинической больнице № 15. Там она и умерла. Причина смерти Алексеевой не называется.

Алексеева была избрана председателем Московской Хельсинкской группы в мае 1996 года. Входила в состав нескольких постоянных комиссий РПЛ: по правам человека за рубежом, по содействию ОНК, реформ пенитенциарной системы и профилактики правонарушений, по исторической памяти и других.

Правозащитница является автором более 100 работ по вопросам прав человека, удостоена 11 наград за свою деятельность.

Отметим, она поддерживала Украину, и заявляла, что простые россияне не хотят войны с Украиной.

Не обращайте внимания на то, что я русская. Мне стыдно за то, что мы делаем в отношении Украины. Поверьте мне, я не одна такая. У нас таких людей много. Мы не все империалисты,

– говорила Алексеева.

К слову, 26 октября умер известный российский актер Николай Караченцов в реанимации 62-й больницы в Москве от остановки сердца. В 2017 году жена Караченцова Людмила Поргина сообщала, что у актера диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком. В том же году актер попал в ДТП в Подмосковье, потерпев вместе с другими родственниками и медсестрой черепно-мозговые травмы.