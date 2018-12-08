23:49
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У Росії померла відома правозахисниця Людмила Алексєєва

      847 Читать новость на русском
      У Росії померла правозахисниця Людмила Алексєєва
      У Росії померла правозахисниця Людмила Алексєєва / Фото з відкритих джерел

      У суботу, 8 грудня, в Москві на 92-му році життя померла відома російська правозахисниця і голова Московської Гельсінкської групи Людмила Алексєєва.

      Про це повідомляє у прес-служба Ради з прав людини при президенті РФ (РПЛ).

      Читайте також: У Росії знайшли мертвим відомого співака Євгена Осіна: деталі

      "Це страшна втрата не тільки для Ради, а й для всього правозахисного співтовариства, втрата абсолютно непоправна. Всі, хто любить Людмилу Михайлівну, звичайно, продовжать її справу", – сказав глава РПЛ РФ Михайло Федотов.

      Він розповів, що останні кілька тижнів правозахисниця перебувала Московській міській клінічній лікарні № 15. Там вона і померла. Причина смерті Алексєєвої не називається.

      Алексєєва була обрана головою Московської Гельсінської групи у травні 1996 року. Входила до складу кількох постійних комісій РПЛ: з прав людини за кордоном, щодо сприяння ОНК, реформ пенітенціарної системи та профілактики правопорушень, щодо історичної пам'яті та інших.

      Правозахисниця є автором понад 100 робіт з питань прав людини, удостоєна 11 нагород за свою діяльність.

      Зазначимо, вона підтримувала Україну, та заявляла, що прості росіяни не хочуть війни з Україною.

      Не звертайте уваги на те, що я росіянка. Мені соромно за те, що ми робимо відносно України. Повірте мені, я не одна така. У нас таких людей багато. Ми не всі імперіалісти,
      – говорила Алексєєва.

      До слова, 26 жовтня помер відомий російський актор Микола Караченцов у реанімації 62-ї лікарні в Москві від зупинки серця. У 2017 році дружина Караченцова Людмила Поргіна повідомляла, що в актора діагностували неоперабельну ракову пухлину у лівій легені. Того ж року актор потрапив в ДТП у Підмосков'ї, зазнавши разом з іншою родичкою та медсестрою черепно-мозкові травми.

      Теги: Втрати Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 грудня: трагедія у клубі в Італії, зірваний концерт росіян і протести в Парижі
      сьогодні , 22:01 Головні новини 8 грудня: трагедія у клубі в Італії, зірваний концерт росіян і протести в Парижі
      724
      Роберт Джеймс Воллер: кохання на межі та за межею
      сьогодні , 22:00 Роберт Джеймс Воллер: кохання на межі та за межею
      Наталія Лебідь 81
      Смертельні тисняви у світі: коли, де та скільки життів забрали трагедії
      сьогодні , 20:35 Смертельні тисняви у світі: коли, де та скільки життів забрали трагедії
      Наталя Боднар 1014
      Міністерство у справі ветеранів: що змінить нова установа
      сьогодні , 20:00 Міністерство у справі ветеранів: що змінить нова установа
      Віталій Дейнега 167
      Как действовать при инсульте: полезные советы
      сьогодні , 19:00 Как действовать при инсульте: полезные советы
      Все про здоров'я 2584
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Російський депутат "запалив" мережу танцями під Рікі Мартіна
       1 жовтня 2016 , 15:32
      Потужний землетрус на Алясці магнітудою 7.0: у штаті запроваджено надзвичайний стан
       1 грудня , 01:45
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук