У Росії померла відома правозахисниця Людмила Алексєєва

У суботу, 8 грудня, в Москві на 92-му році життя померла відома російська правозахисниця і голова Московської Гельсінкської групи Людмила Алексєєва.

Про це повідомляє у прес-служба Ради з прав людини при президенті РФ (РПЛ).

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"Це страшна втрата не тільки для Ради, а й для всього правозахисного співтовариства, втрата абсолютно непоправна. Всі, хто любить Людмилу Михайлівну, звичайно, продовжать її справу", – сказав глава РПЛ РФ Михайло Федотов.

Він розповів, що останні кілька тижнів правозахисниця перебувала Московській міській клінічній лікарні № 15. Там вона і померла. Причина смерті Алексєєвої не називається.

Алексєєва була обрана головою Московської Гельсінської групи у травні 1996 року. Входила до складу кількох постійних комісій РПЛ: з прав людини за кордоном, щодо сприяння ОНК, реформ пенітенціарної системи та профілактики правопорушень, щодо історичної пам'яті та інших.

Правозахисниця є автором понад 100 робіт з питань прав людини, удостоєна 11 нагород за свою діяльність.

Зазначимо, вона підтримувала Україну, та заявляла, що прості росіяни не хочуть війни з Україною.

Не звертайте уваги на те, що я росіянка. Мені соромно за те, що ми робимо відносно України. Повірте мені, я не одна така. У нас таких людей багато. Ми не всі імперіалісти,

– говорила Алексєєва.

До слова, 26 жовтня помер відомий російський актор Микола Караченцов у реанімації 62-ї лікарні в Москві від зупинки серця. У 2017 році дружина Караченцова Людмила Поргіна повідомляла, що в актора діагностували неоперабельну ракову пухлину у лівій легені. Того ж року актор потрапив в ДТП у Підмосков'ї, зазнавши разом з іншою родичкою та медсестрою черепно-мозкові травми.