В России вертолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие: шокирующее видео
В российском округе Ямало-Ненецком попал в аварию вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа".
Событие произошло, когда вертолет совершал посадку на площадку месторождения "Русское". Об этом пишет Интерфакс.
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На борту самолета было 8 человек – 4 члена экипажа, 2 оператора и 2 сотрудника наземной службы. В результате аварии, 6 человек пострадали.
В России вертолет совершил аварийную посадку / Фото "Комсомольская правда"
Вероятной причиной аварии является плохая погода или ошибка экипажа.
Смотрите видео жесткой посадки вертолета в России (Внимание! Нецензурная лексика! 18+):