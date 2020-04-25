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      В России вертолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие: шокирующее видео

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      Российский Ми-26 упал на месторождении нефти на Ямале
      Российский Ми-26 упал на месторождении нефти на Ямале / censor.net.ua

      В российском округе Ямало-Ненецком попал в аварию вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа".

      Событие произошло, когда вертолет совершал посадку на площадку месторождения "Русское". Об этом пишет Интерфакс.

      К слову Под Москвой военный КамАЗ врезался в супермаркет: фото

      На борту самолета было 8 человек – 4 члена экипажа, 2 оператора и 2 сотрудника наземной службы. В результате аварии, 6 человек пострадали.

      впав вертолі
      В России вертолет совершил аварийную посадку / Фото "Комсомольская правда"

      Вероятной причиной аварии является плохая погода или ошибка экипажа.

      Смотрите видео жесткой посадки вертолета в России (Внимание! Нецензурная лексика! 18+):

       

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости России
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