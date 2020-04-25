20:07
25 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Росії вертоліт здійснив жорстку посадку, є постраждалі: шокуюче відео

      -
      Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі
      Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі / censor.net.ua

      У російському окрузі Ямало-Ненецькому потрапив в аварію вертоліт Мі-26 авіакомпанії "Абакан Авіа".

      Подія трапилась, коли вертоліт здійснював посадку на майданчик родовища "Русское". Про це пише Інтерфакс.

      До слова Під Москвою військовий КамАз врізався у супермаркет: фото

      На борту літака було 8 людей – 4 члени екіпажу, 2 оператори і 2 співробітники наземної служби. В результаті аварії, 6 людей постраждали. 

      впав вертолі
      У Росії вертоліт здійснив аварійну посадку / Фото "Комсомольская правда"

      Ймовірною причиною аварії є погана погода або помилка екіпажу. 

      Дивіться відео жорсткої посадки вертольота у Росії (Увага! Нецензурна лексика! 18+):

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Вийдіть зі своєї бульбашки, або Якими мають бути керівники під час кризи
      сьогодні , 19:27 Вийдіть зі своєї бульбашки, або Якими мають бути керівники під час кризи
      Наталія Кривда
      Олег Сенцов презентує нову книгу, написану у в'язниці
      сьогодні , 19:10 Олег Сенцов презентує нову книгу, написану у в'язниці
      Блог Медіа