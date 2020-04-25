У Росії вертоліт здійснив жорстку посадку, є постраждалі: шокуюче відео
У російському окрузі Ямало-Ненецькому потрапив в аварію вертоліт Мі-26 авіакомпанії "Абакан Авіа".
Подія трапилась, коли вертоліт здійснював посадку на майданчик родовища "Русское". Про це пише Інтерфакс.
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На борту літака було 8 людей – 4 члени екіпажу, 2 оператори і 2 співробітники наземної служби. В результаті аварії, 6 людей постраждали.
У Росії вертоліт здійснив аварійну посадку / Фото "Комсомольская правда"
Ймовірною причиною аварії є погана погода або помилка екіпажу.
Дивіться відео жорсткої посадки вертольота у Росії (Увага! Нецензурна лексика! 18+):