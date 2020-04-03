Під Москвою військовий КамАз врізався у супермаркет: фото
У містечку Чехово, що неподалік від Москви, сталася ДТП за участі військової вантажівки. КамАз врізався у стіну магазину "П'ятірочка" і потрощив вітрину з алкоголем.
Машина протаранила стіну і зачепила полиці з алкоголем, в результаті баагто пляшок побилися. Про це повідомляє місцеве видання "Чехов-Вид.ru"
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23-річний водій їхав у напрямку військової частини, однак не впорався з керуванням. Відтак врізався у скляну вітрину і розбив її.
На щастя, нікого у момент зіткнення біля торгових полиць з того боку нікого не було: люди не постраждали. Керівництво магазину підраховує збитки.
Камаз побив десятки пляшок з горілкою / Фото: chehov-vid.ru
Вантажівка проято рознесла стіну / Фото: chehov-vid.ru
Де розташоване місто Чехове
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