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      Під Москвою військовий КамАз врізався у супермаркет: фото

      - Читать новость на русском
      Військовий Камаз врізався у стіну магазину / chehov-vid

      У містечку Чехово, що неподалік від Москви, сталася ДТП за участі військової вантажівки. КамАз врізався у стіну магазину "П'ятірочка" і потрощив вітрину з алкоголем.

      Машина протаранила стіну і зачепила полиці з алкоголем, в результаті баагто пляшок побилися. Про це повідомляє місцеве видання "Чехов-Вид.ru"

      Раніше У ДТП загинув ексвласник банку "Аваль" Федір Шпиг

      23-річний водій їхав у напрямку військової частини, однак не впорався з керуванням. Відтак врізався у скляну вітрину і розбив її.

      На щастя, нікого у момент зіткнення біля торгових полиць з того боку нікого не було: люди не постраждали. Керівництво магазину підраховує збитки. 


      Камаз побив десятки пляшок з горілкою / Фото: chehov-vid.ru


      Вантажівка проято рознесла стіну / Фото: chehov-vid.ru

      Де розташоване місто Чехове

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Курйозні новини Новини Росії Аварії та ДТП
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