Під Москвою військовий КамАз врізався у супермаркет: фото

У містечку Чехово, що неподалік від Москви, сталася ДТП за участі військової вантажівки. КамАз врізався у стіну магазину "П'ятірочка" і потрощив вітрину з алкоголем.

Машина протаранила стіну і зачепила полиці з алкоголем, в результаті баагто пляшок побилися. Про це повідомляє місцеве видання "Чехов-Вид.ru"

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23-річний водій їхав у напрямку військової частини, однак не впорався з керуванням. Відтак врізався у скляну вітрину і розбив її.

На щастя, нікого у момент зіткнення біля торгових полиць з того боку нікого не було: люди не постраждали. Керівництво магазину підраховує збитки.



Камаз побив десятки пляшок з горілкою / Фото: chehov-vid.ru



Вантажівка проято рознесла стіну / Фото: chehov-vid.ru

Де розташоване місто Чехове