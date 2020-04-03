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      Под Москвой военный КамАЗ врезался в супермаркет: фото

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      Військовий Камаз врізався у стіну магазину / chehov-vid

      В городке Чехов, недалеко от Москвы, произошло ДТП с участием военного грузовика. КамАЗ врезался в стену магазина "Пятерочка" и разбил витрину с алкоголем.

      Машина протаранила стіну і зачепила полиці з алкоголем, в результаті баагто пляшок побилися. Про це повідомляє місцеве видання "Чехов-Вид.ru"

      Раніше У ДТП загинув ексвласник банку "Аваль" Федір Шпиг

      23-річний водій їхав у напрямку військової частини, однак не впорався з керуванням. Відтак врізався у скляну вітрину і розбив її.

      На щастя, нікого у момент зіткнення біля торгових полиць з того боку нікого не було: люди не постраждали. Керівництво магазину підраховує збитки. 


      Камаз побив десятки пляшок з горілкою / Фото: chehov-vid.ru


      Вантажівка проято рознесла стіну / Фото: chehov-vid.ru

      Де розташоване місто Чехове

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Курьезные новости Новости России Аварии и ДТП
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