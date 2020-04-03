В городке Чехов, недалеко от Москвы, произошло ДТП с участием военного грузовика. КамАЗ врезался в стену магазина "Пятерочка" и разбил витрину с алкоголем.

Машина протаранила стіну і зачепила полиці з алкоголем, в результаті баагто пляшок побилися. Про це повідомляє місцеве видання "Чехов-Вид.ru" Раніше У ДТП загинув ексвласник банку "Аваль" Федір Шпиг 23-річний водій їхав у напрямку військової частини, однак не впорався з керуванням. Відтак врізався у скляну вітрину і розбив її. На щастя, нікого у момент зіткнення біля торгових полиць з того боку нікого не було: люди не постраждали. Керівництво магазину підраховує збитки.

Камаз побив десятки пляшок з горілкою / Фото: chehov-vid.ru

Вантажівка проято рознесла стіну / Фото: chehov-vid.ru Де розташоване місто Чехове