В России вертолет упал в болото: пилот погиб, пассажира пытаются спасти

В Хантимансийском автономном округе – Югра – вертолет Ми-2 упал в болото. В результате аварии погиб пилот вертолета, пассажира до сих пор пытаются спасти.

Об этом информирует пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

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22 июня в 7 километрах от города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа в болотистой местности совершил жесткую посадку вертолет МИ-2, принадлежащий авиакомпании "Геликс". В результате авиапроишествия погиб пилот. По данному факту, следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия для выяснения обстоятельств авиакатастрофы незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Сургутского следственного отдела на транспорте и сотрудников транспортной полиции.

По предварительной информации, на борту воздушного судна также находится пассажир, сейчас проводятся мероприятия по его спасению.

Также следственный орган СК России выясняет обстоятельства происшествия, в том числе наличие других пассажиров и членов экипажа на борту вертолета, а также цель его полета.

Кроме этого, стало известно, что поисковый вертолет российского МЧС не смог совершить посадку вблизи места аварии, поэтому в спецоперации принимают участие наземные спасатели.



В сети разместили фото вертолета, который упал в болото в России