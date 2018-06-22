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В России вертолет упал в болото: пилот погиб, пассажира пытаются спасти

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Поисковый вертолет российского МЧС не смог совершить посадку вблизи места аварии, поэтому в спецоперации принимают участие наземные спасатели
Поисковый вертолет российского МЧС не смог совершить посадку вблизи места аварии, поэтому в спецоперации принимают участие наземные спасатели / forums.airbase.ru

В Хантимансийском автономном округе – Югра – вертолет Ми-2 упал в болото. В результате аварии погиб пилот вертолета, пассажира до сих пор пытаются спасти.

Об этом информирует пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

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22 июня в 7 километрах от города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа в болотистой местности совершил жесткую посадку вертолет МИ-2, принадлежащий авиакомпании "Геликс". В результате авиапроишествия погиб пилот. По данному факту, следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия для выяснения обстоятельств авиакатастрофы незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Сургутского следственного отдела на транспорте и сотрудников транспортной полиции.

По предварительной информации, на борту воздушного судна также находится пассажир, сейчас проводятся мероприятия по его спасению.

Также следственный орган СК России выясняет обстоятельства происшествия, в том числе наличие других пассажиров и членов экипажа на борту вертолета, а также цель его полета.

Кроме этого, стало известно, что поисковый вертолет российского МЧС не смог совершить посадку вблизи места аварии, поэтому в спецоперации принимают участие наземные спасатели.

вертоліт Росія аварія
В сети разместили фото вертолета, который упал в болото в России

Теги: Новости России Жертвы авиация
Источник: 24 канал
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