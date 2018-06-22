У Росії гвинтокрил впав у болото: пілот загинув, пасажира намагаються врятувати

У Хантимансійському автономному окрузі – Югра – гвинтокрил Мі-2 впав у болото. Внаслідок аварії загинув пілот вертольота, пасажира досі намагаються врятувати.

Про це інформує прес-служба Уральського слідчого управління на транспорті СК РФ.

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22 червня за 7 кілометрів від міста Лангепаса Ханти-Мансійського автономного округу в болотистій місцевості здійснив жорстку посадку вертоліт МІ-2, що належить авіакомпанії "Гелікс". В результаті авіапригоди загинув пілот. За цим фактом, слідчими органами Уральського слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Російської Федерації проводиться дослідча перевірка,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події для з'ясування обставин авіакатастрофи негайно виїхала слідчо-оперативна група у складі співробітників Сургутского слідчого відділу на транспорті та співробітників транспортної поліції.

За попередньою інформацією, на борту повітряного судна також перебуває пасажир, наразі проводяться заходи щодо його порятунку.

Також слідчий орган СК Росії з'ясовує обставини події, в тому числі наявність інших пасажирів і членів екіпажу на борту вертольота, а також ціль його польоту.

Окрім цього, стало відомо, що пошуковий вертоліт російського МНС не зміг здійснити посадку поблизу місця аварії, тому в спецоперації беруть участь наземні рятувальники.



У мережі розмістили фото гвинтокрила, який упав в болото в Росії