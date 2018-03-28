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В России задержали скандального блогера Илью Варламова

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В Москве задержали блогера Илью Варламова
В Москве задержали блогера Илью Варламова / Фото из открытых источников

В центре Москвы сотрудники Федеральной службы охраны Российской Федерации задержали блогера Илью Варламова.

Об этом сообщил сам блогер в своем Twitter.

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По словам Варламова, его задержали во время интервью российскому изданию "РБК".

Он также отметил, что правоохранители "ничего не объясняют", а также час не давали пользоваться телефоном.

Причина задержания пока неизвестна.

Кто такой Илья Варламов? Российский бизнесмен-основатель рекламно-девелоперского агентства iCube. Более известный как блогер-любитель – автор блога в "Живом Журнале" и видеоблога в Youtube. Ведет правозащитную общественную деятельность, являясь одним из организаторов проекта "Страна без глупостей".

Теги: Криминальные новости Новости России
Источник: 24 Канал
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