В России задержали скандального блогера Илью Варламова

В центре Москвы сотрудники Федеральной службы охраны Российской Федерации задержали блогера Илью Варламова.

Об этом сообщил сам блогер в своем Twitter.

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По словам Варламова, его задержали во время интервью российскому изданию "РБК".

Он также отметил, что правоохранители "ничего не объясняют", а также час не давали пользоваться телефоном.

Причина задержания пока неизвестна.

Давал интервью @ru_rbc во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Держат больше часа, ничего не объясняют — Илья Варламов (@varlamov) 28 марта 2018 г.

Кто такой Илья Варламов? Российский бизнесмен-основатель рекламно-девелоперского агентства iCube. Более известный как блогер-любитель – автор блога в "Живом Журнале" и видеоблога в Youtube. Ведет правозащитную общественную деятельность, являясь одним из организаторов проекта "Страна без глупостей".