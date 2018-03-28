У Росії затримали скандального блогера Іллю Варламова
У центрі Москви співробітники Федеральної служби охорони Російської Федерації затримали блогера Іллю Варламова.
Про це повідомив сам блогер у своєму Twitter.
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За словами Варламова, його затримали під час інтерв'ю російському виданню "РБК".
Він також зазначив, що правоохоронці "нічого не пояснюють", а також годину не давали користуватися телефоном.
Причина затримання поки невідома.
Хто такий Ілля Варламов? Російський бізнесмен-засновник рекламно-девелоперського агентства iCube. Більш відомий як блогер-аматор – автор блогу в "Живому Журналі" і відеоблогу в Youtube. Веде правозахисну громадську діяльність, будучи одним з організаторів проекту "Країна без дурниць".
Джерело: 24 Канал
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