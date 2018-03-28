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У Росії затримали скандального блогера Іллю Варламова

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У Москві затримали блогера Іллю Варламова
У Москві затримали блогера Іллю Варламова / Фото з відкритих джерел

У центрі Москви співробітники Федеральної служби охорони Російської Федерації затримали блогера Іллю Варламова.

Про це повідомив сам блогер у своєму Twitter.

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За словами Варламова, його затримали під час інтерв'ю російському виданню "РБК".

Він також зазначив, що правоохоронці "нічого не пояснюють", а також годину не давали користуватися телефоном.

Причина затримання поки невідома.

Хто такий Ілля Варламов? Російський бізнесмен-засновник рекламно-девелоперського агентства iCube. Більш відомий як блогер-аматор автор блогу в "Живому Журналі" і відеоблогу в Youtube. Веде правозахисну громадську діяльність, будучи одним з організаторів проекту "Країна без дурниць".

Теги: Новини Росії Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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