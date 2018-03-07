Бойовики "ДНР" заарештували українського блогера за "шпигунство"

Терористи "ДНР" заарештували за підозрою в "шпигунстві на користь українських спецслужб" громадянина України, донеччанина Шаповалова Юрія Валерійовича.

Про це повідомляється на сепаратистському сайті так званого "МДБ ДНР".

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За інформацією бойовиків, з 2014 року по теперішній час Шаповалов створив і вів акаунт у соціальній мережі Twitter, де розміщував інформацію, "що сприяє дестабілізації суспільно-політичної обстановки в республіці, а також ініціативно зібрані дані про розташування військових об'єктів, пересування техніки та особового складу "ЗС ДНР".

"Крім того отримані дані про те, що в літній період 2015 року Шаповалов встановив зв'язок з представниками українських спецслужб. Надалі він був завербований", – йдеться в повідомленні.

У подальшому чоловік начебто неодноразово збирав і передавав інформацію з військової та соціальної тематики, а також продовжував публікувати в Інтернеті зібрані дані, "що завдали шкоди безпеці ДНР".

"Під час допиту затриманого встановлено, що, незважаючи на ініціативний характер шпигунської діяльності, він не повністю усвідомлював ступінь відповідальності, що передбачено "законодавством "ДНР", оскільки українські спецслужби запевняли його про безпеку такої діяльності", – зазначено в повідомленні сепаратистів.

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Відносно Шаповалова відкрили "кримінальну справу" за "шпигунство". Наразі його тримають під вартою. Відзначається, що донеччанину загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.