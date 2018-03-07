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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Боевики "ДНР" арестовали украинского блогера за "шпионаж"

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"ДНРовци" заявили о задержании украинца Шаповалова Юрия / Фото из свободных источников

Террористы "ДНР" арестовали по подозрению в "шпионаже в пользу украинских спецслужб" гражданина Украины, жителя Донецка Шаповалова Юрия Валерьевича.

Об этом сообщается на сепаратистском сайте так называемого "МГБ ДНР".

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По информации боевиков, с 2014 года по настоящее время Шаповалов создал и вел аккаунт в социальной сети Twitter, где размещал информацию, которая "способствует дестабилизации общественно-политической обстановки в республике, а также инициативно собраны данные о расположении военных объектов, передвижении техники и личного состава "ВС ДНР".

"Кроме того получены данные о том, что в летний период 2015 года Шаповалов установил связь с представителями украинских спецслужб. В дальнейшем он был завербован", – говорится в сообщении.

В дальнейшем человек вроде неоднократно собирал и передавал информацию по военной и социальной тематике, а также продолжал публиковать в интернете собранные данные, "которые нанесли ущерб безопасности ДНР".

"Во время допроса задержанного установлено, что, несмотря на инициативный характер шпионской деятельности, он не полностью осознавал степень ответственности, которая предусмотрена "законодательством "ДНР", поскольку украинские спецслужбы уверяли его о безопасности такой деятельности ", –говорится в сообщении сепаратистов.

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Относительно Шаповалова открыли "уголовное дело" за "шпионаж". Сейчас его держат под стражей. Отмечается, что донетчанину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Криминальные новости Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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