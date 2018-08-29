В России зафиксировали "дождь из клопов"

В российской Якутии наблюдалось странное явление. Дело в том, что здесь выпал "дождь из клопов". Последний раз такое здесь случалось в 1994 году.

Об этом сообщает местное управление Министерства экологии РФ.

Читайте также: Загадочного толстого червяка с крысиным хвостом заметили в Британии: жуткое видео

"В Амгинськую инспекцию охраны природы поступила информация о том, что на территории Алтанского наслега (поселок – 24 канал) обнаружены неизвестные насекомые. По результатам анализа выяснилось, что это клопы-гребляки из семейства corixidae. Как утверждают ученые-энтомологи, ранее в этом районе уже наблюдались случаи "кориксидних дождей", – отмечают в ведомстве.

Так, по словам экологов, в 1917-20 годах регистрировались случаи, когда множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя.



В России клопы падали на землю в виде клопов

"Этот редчайший случай повторился еще в конце лета 1994 года в с. Амга. Примерно в это же время люди видели миллионы мириад кориксид в 6 км от поселка. Сейчас как раз в это время у них сезон миграции, для людей не представляют опасности", – говорят учёные.

Напомним, недавно в американском Нью-Йорке десятки тысяч пчёл облюбовали зонтики от уличных заведений общественного питания

Кто такие гребляки (латинском Corixidae)?

Это семейство насекомых из отряда полужесткокрылых. В семействе описано около 550 видов. Клопы имеют мелкие и средние размеры, а в длину достигают от 1,5 до 15 миллиметра. Клопы бывают как растительноядные, так и хищники.