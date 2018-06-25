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В России завершили расследование по делу украинца Павла Гриба

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В России завершили расследование по делу украинца Павла Гриба
В России завершили расследование по делу украинца Павла Гриба / tsn.ua

В России завершили расследование по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, которого незаконно удерживают в СИЗО. 2 июля в Северокавказском окружном суде должно состояться подготовительное заседание по этому делу.

Об этом со ссылкой на адвоката политзаключенного Марину Дубровину передает "Гордон".

Читайте также: Заключенному Павлу Грибу, у которого редкое заболевание, Россия не предоставляет никаких лекарств, – адвокат

Что касается самого дела, в этот момент назначено подготовительное слушание в Северокавказском окружном суде на 2 июля и думаю, что примерно через две-три недели дело начнут слушать по существу,
– рассказала защитница.

Дубровина также попросила всех неравнодушных приехать на судебное заседание, поскольку, по ее информации, оно будет проходить в открытом режиме.

"Надеюсь, это не будет закрытое судебное заседание. Во всяком случае, оснований для закрытия нет", – добавила адвокат.

Напомним, 29 апреля в России продлили срок содержания под стражей 19-летнего украинского политзаключенного Павла Гриба. В СИЗО он пробудет до 4 июля.

Кто такой Павел Гриб?
Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.

Теги: Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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