В России жестоко поиздевались над животными: видео 18+

В российском Якутске нашли контейнер, в котором была почти сотня собак и кошек с перерезанным горлом. Они находились в пункте передержки животных.

Как передают российские СМИ, ночью волонтеры обнаружили, что вольеры для животных пустые. Тогда они нашли на заднем дворе пункта передержки закрытый контейнер с мертвыми собаками и котами.

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Работники пункта сообщили, что животных убили по поручению департамента ветеринарии Якутии. Поскольку у одной из собак якобы обнаружили бешенство. В ведомстве ответили, что они законно подвергли эвтаназии 72 собаки, которые могли контактировать с инфицированным животным.

Зато мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила на своей странице в инстаграме, что подобных указаний она не давала.

Сообщаю, что я не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных. Зря меня в этом обвиняют. Это клевета,

– написала Авксентьева.

По словам зоозащитников, сейчас на месте работают сотрудники полиции.

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