14:55
9 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ MH17 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ MH17 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      В России жестоко поиздевались над животными: видео 18+

      - Читати новину українською

      В российском Якутске нашли контейнер, в котором была почти сотня собак и кошек с перерезанным горлом. Они находились в пункте передержки животных.

      Как передают российские СМИ, ночью волонтеры обнаружили, что вольеры для животных пустые. Тогда они нашли на заднем дворе пункта передержки закрытый контейнер с мертвыми собаками и котами.

      Читайте также В России мать прокатила ребенка на санках, привязанных к авто: шокирующее видео

      Работники пункта сообщили, что животных убили по поручению департамента ветеринарии Якутии. Поскольку у одной из собак якобы обнаружили бешенство. В ведомстве ответили, что они законно подвергли эвтаназии 72 собаки, которые могли контактировать с инфицированным животным.

      Зато мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила на своей странице в инстаграме, что подобных указаний она не давала.

      Сообщаю, что я не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных. Зря меня в этом обвиняют. Это клевета,
      – написала Авксентьева.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      3 марта государственным бюджетным учреждением «Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория» было проведено вирусологическое исследование, в результате которого был выявлен вирус бешенства в пробах из пункта передержки животных. Бешенство - это заболевание вирусной природы, возникающее после укуса зараженного животного, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом. В рамках мероприятий по ликвидации очага ветеринарной службой города Якутска предусмотрено: - организация регистрации/перерегистрации домашних животных; - запрет на срок ограничительных мероприятий (карантина) проведения выставок собак и кошек, выводка и натаскивания охотничьих собак, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, торговли домашними животными; - проведение бесплатной вакцинации восприимчивого поголовья (собак и кошек) против бешенства; - умерщвление всех больных бешенством животных, а также собак и кошек, подозрительных по заболеванию, согласно инструкции «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство. СП 3.1.096-96. ВП 13.3.1103-96. Обращаю ваше внимание, что в период карантина все решения об умерщвлении больных животных принимаются специальной комиссией ветеринарной службы, а не мэрией города Якутска или сотрудниками ППЖ. Сообщаю, что я не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных. Зря меня в этом обвиняют. Это клевета. По факту обнаружения трупов собак сегодня я обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, а также поставила в известность прокурора города Якутска. Я, пожалуй, больше других заинтересована, чтобы в Якутске соблюдалось как законодательство о защите здоровья граждан, так и о защите животных. #сарданаавксентьева #якутск #ппж

      A post shared by Сардана Авксентьева (@sardanaavksentieva) on

      По словам зоозащитников, сейчас на месте работают сотрудники полиции.

      Содержит видео 18+:

       

      Коронавирус в Италии: 366 человек умерли, количество больных выросло
      сегодня
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости России Мир животных
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:05 Воскрешение Кобзаря, или дивный новый мир
      Михайло Дубинянський
      сегодня , 12:39 Шевченко и женщины: откровенно о личной жизни гения
      Настя Сукач
      сегодня , 12:00 Сможет ли Украина догнать Польшу?
      Анатолій Амелін
      сегодня , 09:00 Тарас Шевченко: Кобзарь, о котором не говорили в школе
      Євгенія Мазур
      сегодня , 08:40 Диктатура Минцифры: дискриминация IT-разработчиков?
      Олекса Коба
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук