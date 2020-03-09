У Росії жорстоко познущалися з тварин: відео 18+
У російському Якутську знайшли контейнер, в якому була майже сотня собак та котів з перерізаним горлом. Вони перебували у пункті перетримки тварин.
Як передають російські ЗМІ, вночі волонтери виявили, що вольєри для тварин порожні. Тоді вони знайшли на задньому дворі пункту перетримки зачинений контейнер з мертвими собаками та котами.
Читайте також У Росії матір покатала дитину на санках, прив'язаних до авто: шокуюче відео
Працівники пункту повідомили, що тварин вбили за дорученням департаменту ветеринарії Якутії. Оскільки в однієї з собак нібито виявили сказ. У відомстві відповіли, що вони законно піддали евтаназії 72 собаки, які могли контактувати з інфікованою твариною.
Натомість мер Якутська Сардана Авксентьева заявила на своїй сторінці в інстаграм, що подібних вказівок вона не давала.
Повідомляю, що я не ухвалювала жодних рішень і не давала вказівок про умертвіння собак в пункті перетримки тварин. Даремно мене в цьому звинувачують. Це наклеп,
– написала Авксентьева.
За словами зоозахисників, зараз на місці працюють співробітники поліції.
Містить відео 18+:
Вибір редакції
-
Microsoft випустила оновлення для Windows 10, але рекомендує його видалити: у чому проблемасьогодні , 14:11
-
Обвал цін на нафту: як це вплине на Україну, курс гривні і ціни на бензинсьогодні , 13:51
-
5 фактів про Queen Rock and Symphony Show: унікальний склад артистів та світове визнаннясьогодні , 13:33