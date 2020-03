У Росії жорстоко познущалися з тварин: відео 18+

3 марта государственным бюджетным учреждением «Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория» было проведено вирусологическое исследование, в результате которого был выявлен вирус бешенства в пробах из пункта передержки животных. Бешенство - это заболевание вирусной природы, возникающее после укуса зараженного животного, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом. В рамках мероприятий по ликвидации очага ветеринарной службой города Якутска предусмотрено: - организация регистрации/перерегистрации домашних животных; - запрет на срок ограничительных мероприятий (карантина) проведения выставок собак и кошек, выводка и натаскивания охотничьих собак, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, торговли домашними животными; - проведение бесплатной вакцинации восприимчивого поголовья (собак и кошек) против бешенства; - умерщвление всех больных бешенством животных, а также собак и кошек, подозрительных по заболеванию, согласно инструкции «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство. СП 3.1.096-96. ВП 13.3.1103-96. Обращаю ваше внимание, что в период карантина все решения об умерщвлении больных животных принимаются специальной комиссией ветеринарной службы, а не мэрией города Якутска или сотрудниками ППЖ. Сообщаю, что я не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных. Зря меня в этом обвиняют. Это клевета. По факту обнаружения трупов собак сегодня я обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, а также поставила в известность прокурора города Якутска. Я, пожалуй, больше других заинтересована, чтобы в Якутске соблюдалось как законодательство о защите здоровья граждан, так и о защите животных. #сарданаавксентьева #якутск #ппж

