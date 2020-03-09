У Росії жорстоко познущалися з тварин: відео 18+

У російському Якутську знайшли контейнер, в якому була майже сотня собак та котів з перерізаним горлом. Вони перебували у пункті перетримки тварин.

Як передають російські ЗМІ, вночі волонтери виявили, що вольєри для тварин порожні. Тоді вони знайшли на задньому дворі пункту перетримки зачинений контейнер з мертвими собаками та котами.

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Працівники пункту повідомили, що тварин вбили за дорученням департаменту ветеринарії Якутії. Оскільки в однієї з собак нібито виявили сказ. У відомстві відповіли, що вони законно піддали евтаназії 72 собаки, які могли контактувати з інфікованою твариною.

Натомість мер Якутська Сардана Авксентьева заявила на своїй сторінці в інстаграм, що подібних вказівок вона не давала.

Повідомляю, що я не ухвалювала жодних рішень і не давала вказівок про умертвіння собак в пункті перетримки тварин. Даремно мене в цьому звинувачують. Це наклеп,

– написала Авксентьева.

За словами зоозахисників, зараз на місці працюють співробітники поліції.

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