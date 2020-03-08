У Росії матір покатала дитину на санках, прив'язаних до авто: шокуюче відео

У російському місті Омськ жінка прив'язала до автомобіля санки зі своєю маленькою дитиною. Ймовірно, вона хотіла влаштували малечі незабутній відпочинок. Але в один момент санчата перекинулися і дитина впала на проїжджу частину.

На відео, яке оприлюднили на ютуб-каналі, видно, як чорний позашляховик їде дорогою і везе за собою санки з дитиною.

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Через відсутність снігу дитина фактично ковзає на санчатах по асфальту. У якийсь момент санки перекинулися і малеча впала на асфальт. Машині, яка їхала позаду, довелося загальмувати, аби не наїхати на дитину. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Спочатку відео мало назву "Отец года", однак пізніше виявилося, що за кермом була мати дитини. Це підтвердили й місцеві жителі.

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