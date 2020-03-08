В России мать покатала ребенка на санках, привязанных к авто: шокирующее видео

В российском городе Омск женщина привязала к автомобилю санки со своим маленьким ребенком. Вероятно, она хотела устроить ему незабываемый отдых. Но в один момент санки перевернулись и ребенок упал на проезжую часть.

На видео, которое обнародовали на ютуб-канале, видно, как черный внедорожник едет по дороге и везет за собой санки с ребенком.

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Из-за отсутствия снега ребенок фактически скользит на санках по асфальту. В какой-то момент санки перевернулись и ребенок упал на асфальт. Машине, которая ехала позади, пришлось затормозить, чтобы не наехать на ребенка. В результате инцидента никто не пострадал.

Изначально видео называлось "Отец года", однако позже оказалось, что за рулем была мать ребенка. Это подтвердили и местные жители.

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К слову, во время празднования Масленицы в России на центральной площади села включили порно. Подвиг неназванного шутника не остался незамеченным и видео с "народного праздника" опубликовали в сети.