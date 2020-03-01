В России во время празднования Масленицы на центральной площади включили порно: курьезное видео

Настоящее разочарование ждало жителей российского села Михайловка Приморского края, которые пришли получить традиционные блины с лопаты – вместо халявного угощения их пытались "накормить" порно-роликом, который включили на большом экране сельской администрации.

О таком необычном праздновании Масленицы сообщает " Комсомольская правда ".

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Подвиг неназванного шутника не остался незамеченным и видео с "народного праздника" опубликовали в сети. Настоящего колорита ролику добавляет комментатор, который и снимает видео. Он сильно поднимает настроение своими криками "администрация жгёт", "маслееееница" и "е-го-го".

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Как говорится, одним сексом сыт не будешь, но и блином не натр*хаешся. Похоже, так решили и правоохранители, поэтому возбудили уголовное дело.

За незаконное изготовление и оборот порнографических материалов виновнику грозит наказание в виде заключения на срок до шести лет.

В региональном управлении Следственного комитета России объяснили, что пока неизвестный злоумышленник незаконно получил доступ к компьютеру, который имел выход к экрану на здании сельской администрации.

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