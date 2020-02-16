19:26
16 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин и однополые браки. Космическая нищета
      Вєсті Кремля
      20:04, 15 февраля
      Вести.UA. Жир: Зеленский в книге Онищенко. Школьные уроки от нардепов ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      Сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками": что известно о скандале в РПЦ

      143 Читати новину українською
      Протоиерей Димитрий Смирнов / patriarchia.ru

      В Русской православной церкви раскритиковали женщин, которые соглашаются на гражданский брак. Скандальное заявление сделал глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов.

      Смирнов также заявил, что женщины сами не понимают, что такое брак, и прикрываются термином "гражданский брак", поскольку не хотят признаваться, что они – "бесплатные проститутки", сообщает "Интерфакс".

      К теме: Не только православный, а все и сразу: патриарх Кирилл хочет, чтобы Бог попал в конституцию

      По мнению священника, в гражданском браке женщина просто "бесплатно предоставляет услуги" и настоящими женами их никто не считает.

      Он также отметил, что в России замужних женщин гораздо больше, чем женатых мужчин, поскольку мужчины в гражданском браке воспринимают своих жен как "временную утеху".

      Как отреагировали в РПЦ

      Заявление Смирнова уже прокомментировал заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

      Он отметил, что своим заявлением Смирнов привлек внимание к проблемам женщин, которые живут вместе с мужчинами без регистрации, "в свойственной манере". В РПЦ допустили, что священник хотел рассказать о психологической травме, которую мужчины наносят женщинам, отказываясь брать на себя семейные обязательства и беспричинно покидая их через определенное время.

      Что известно о планах РПЦ вспомнить Бога в российской конституции

      Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что хочет, чтобы в российской конституции было упоминание о Боге. Впрочем, как он сам подчеркнул, говорится не только про православного Бога, но и про мусульманского и "много много других".

      К теме: "Лучше в храм сходи": В России церковь раскритиковала мужчин, которые любят футбол

      Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
      сегодня
      1705
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Религия Гендерное равенство Скандал Новости России Новости семьи РПЦ Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Україна та Сирія: як дві країни демонструють провал західної демократії
      Борис Немировський 814
      сегодня , 18:30 Водоснабжение Крыма: что задумали в Офисе Президента
      Анна Калюжна 237
      сегодня , 18:00 Воры в погонах: шокирующие истории, как полицейские грабят людей во время обысков
      Дмитро Гнап 243
      сегодня , 16:00 Бабий Яр вместо Дорогожичи, или Почему переименование метро бесполезно
      Ілля Кенігштейн 109
      сегодня , 14:45 Хочется добиваться успеха и развиваться. А быть запасным вариантом я не хотел, – Виктор Выхрист
      Станіслав Безушко 109
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук