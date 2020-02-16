Сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками": что известно о скандале в РПЦ

В Русской православной церкви раскритиковали женщин, которые соглашаются на гражданский брак. Скандальное заявление сделал глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов.

Смирнов также заявил, что женщины сами не понимают, что такое брак, и прикрываются термином "гражданский брак", поскольку не хотят признаваться, что они – "бесплатные проститутки", сообщает "Интерфакс".

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По мнению священника, в гражданском браке женщина просто "бесплатно предоставляет услуги" и настоящими женами их никто не считает.

Он также отметил, что в России замужних женщин гораздо больше, чем женатых мужчин, поскольку мужчины в гражданском браке воспринимают своих жен как "временную утеху".

Как отреагировали в РПЦ

Заявление Смирнова уже прокомментировал заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что своим заявлением Смирнов привлек внимание к проблемам женщин, которые живут вместе с мужчинами без регистрации, "в свойственной манере". В РПЦ допустили, что священник хотел рассказать о психологической травме, которую мужчины наносят женщинам, отказываясь брать на себя семейные обязательства и беспричинно покидая их через определенное время.

Что известно о планах РПЦ вспомнить Бога в российской конституции

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что хочет, чтобы в российской конституции было упоминание о Боге. Впрочем, как он сам подчеркнул, говорится не только про православного Бога, но и про мусульманского и "много много других".

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