Порівняв цивільних дружин із "безкоштовними повіями": що відомо про скандал у РПЦ

У Російській православній церкві розкритикували жінок, які погоджуються на громадянський шлюб. Скандальну заяву зробив глава патріаршої комісії у справах сім'ї, протоієрей Димитрій Смірнов.

Смірнов також заявив, що жінки самі не розуміють, що таке шлюб, і прикриваються терміном "цивільний шлюб", оскільки не хочуть зізнаватися, що вони – "безкоштовні повії", повідомляє "Интерфакс".

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На думку священника, у цивільному шлюбі жінка просто "безкоштовно надає послуги" і за справжніх дружин їх ніхто не вважає.

Він також зазначив, що у Росії заміжніх жінок набагато більше, аніж одружених чоловіків, оскільки чоловіки у цивільному шлюбі сприймають своїх дружин як "тимчасову втіху".

Як відреагували у РПЦ

Заяву Смірнова вже прокоментував заступник глави синодального відділу із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе.

Він зазначив, що своєю заявою Смірнов привернув увагу до проблем жінок, які живуть разом з чоловіками без реєстрації, "у властивій манері". В РПЦ припустили, що священик хотів розповісти про психологічну травму, яку чоловіки наносять жінкам, відмовляючись брати на себе сімейні зобов'язання і безпричинно покидаючи їх через певний час.

Що відомо про плани РПЦ згадати Бога у російській конституції

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирил заявив, що хоче, аби в російській конституції була згадка про Бога. Втім, як він сам наголосив, мовиться не лише про православного Бога, а й про мусульманського і "багато багато інших".

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