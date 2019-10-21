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      "Краще в храм сходи": У Росії церква розкритикувала чоловіків, які люблять футбол

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      РПЦ не схвалює надмірну любов до футболу
      РПЦ не схвалює надмірну любов до футболу / newizv.ru

      Глава патріаршої комісії у справах сім'ї РПЦ протоієрей Димитрій Смирнов розкритикував чоловіків, для яких головною радістю в житті є перегляд футбольних матчів.

      Приводом для звернення до футбольної тематики став дзвінок глядачки в ефірі телеканалу "Союз" під час телепрограми "Бесіди з батюшкою". 

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      Жінка розповіла, що її чоловік після багатьох років пияцтва вирішив накласти на себе руки.

      Все життя – "Зеніт", "Спартак"... А потім випили, закусили, баня, рибалка, потім "Зеніт", "Спартак". І це що – життя, чи що? Ну ти вулицями ходиш – храм бачиш? Ну ти хоч зайди, подивися, хоч послухай, ну купи книжечку, ну почитай! Не можна ж тільки "Зеніт", Спартак", 
      – обурився священик.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Новини Спорту Курйозні новини РПЦ
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