Китаєць з'їхав з мосту у воду одразу після того, як отримав права: курйозне відео

Мешканець китайського міста Цзуньї на прізвище Чжан успішно склав іспит з водіння. Однак через 10 хвилин після отримання водійських прав він з’їхав з мосту та впав у воду.

У виданні Daily Mail повідомляють, що інцидент трапився через те, що чоловік відволікся на привітання. Автомобіль, на якому він прямував, був новий.

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Коли Чжан під’їхав до мосту, йому прийшло повідомлення з привітанням від друзів. Він відволікся, а згодом, коли побачив на мості людей, – злякався. Однак замість того, щоб тиснути на гальма, чоловік повернув кермо ліворуч. В результаті автомобіль впав просто у воду.

Китаєць з'їхав з моста у воду одразу після того, як отримав права: відео

Чоловік розповів, що намагався відкрити двері, аби вибратись з машини. Одразу це зробити йому не вдалось.

Я не зміг відкрити ліві двері, тому ногами вибив праві,

– пояснив Чжан.

Перехожі витягнули його на берег за допомогою мотузки і дали сухий одяг. Втім, машину так легко витягнути не вдалось – викликали підйомний кран.



Китаєць Чжан / Фото: Daily Mail