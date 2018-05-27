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В российском аэропорту возник масштабный сбой: пассажиры остались без багажа

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Вместе с пассажирами не отправили 200 единиц багажа
Вместе с пассажирами не отправили 200 единиц багажа / blog.excurspb.ru

26 мая из-за сбоя в городских энергосетях в петербургском аэропорту "Пулково" произошло короткое замыкание. В результате около 200 единиц багажа пассажиров не отправили их рейсами.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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Из-за сбоя в городских энергосетях в терминале произошло кратковременное обесточивание, из-за чего была остановлена ​​багажная система. Ее нужно было перезагрузить. В результате, сотрудники аэропорта не смогли доработать и загрузить на отправку до 200 единиц сданного пассажирами багажа,
– прокомментировала эту ситуацию пресс-секретарь "Пулково" Маргарита Потехина.

Она также добавила, что весь багаж ближайшими рейсами отправят в места назначения.

К слову, фотограф пресс-службы РАН Николай Малахин, который принимал участие в международном форуме, в комментарии изданию рассказал, что вылетел из "Пулково" в Минеральные воды. По прибытии 13 пассажиров его рейса не нашли своего багажа. Работники местного аэропорта сообщили, что проблема возникла в "Пулково", а объем неотправленного багажа составляет примерно 400 единиц.

Теги: авиация Новости России
Источник: 24 Канал
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