У російському аеропорті виник масштабний збій: пасажири залишились без багажу

26 травня через коротке замикання в петербурзькому аеропорті "Пулково" пасажири залишились без своїх речей. Близько 200 одиниць багажу пасажирів не відправили їхніми рейсами.

Про це повідомляє "Коммерсанть".

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Через збій в міських енергомережах в терміналі відбулося короткочасне знеструмлення, через що була зупинена багажна система. Її потрібно було перезавантажити. Внаслідок цього, співробітники аеропорту не змогли доопрацювати і завантажити на відправку до 200 одиниць зданого пасажирами багажу,

– прокоментувала цю ситуацію прес-секретар "Пулково" Маргарита Потєхіна.

Вона також додала, що весь багаж найближчими рейсами відправлять до місць призначення.

До слова, фотограф прес-служби РАН Микола Малахін, який брав участь у міжнародному форумі, у коментарі виданню розповів, що вилетів з "Пулково" в Мінеральні води. Після прибуття 13 пасажирів його рейсу не знайшли свого багажу. Працівники місцевого аеропорту повідомили, що проблема виникла в "Пулково", а обсяг невідправленого багажу становить приблизно 400 одиниць.