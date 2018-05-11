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В российском МИДе заявили, что ветераны АТО угрожали их дипломату в ООН

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В российском МИДе заявили, что ветераны АТО угрожали их дипломату в ООН
В российском МИДе заявили, что ветераны АТО угрожали их дипломату в ООН / news.rambler.ru

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова утверждает, что на заседании ООН 9 мая приглашенные украинские "снайперы" угрожали расправой российскому дипломату.

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ветераны антитеррористической операции угрожали российскому дипломату, который принимал участие в работе комитета Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке. Об этом пишет РИА-Новости.

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Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, "ветеранов АТО" ​– в том числе людей, которые были представлены как снайперы, которые приехали с юго-востока Украины. По завершении мероприятия, эти люди в камуфляже, в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю ​– сотруднику пресс-службы МИД, и начали угрожать физической расправой,
​– заявила Захарова.

По словам пресс-секретаря российского МИД, "по ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали". Мария Захарова уточнила, что речь шла о прямых угрозах.

Отметим, что 9 мая украинская сторона проводила в штаб-квартире ООН заседание о российской пропаганде и фейковых новостях.

 

 

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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