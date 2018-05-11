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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У російському МЗС заявили, що ветерани АТО погрожували їхньому дипломату в ООН

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У російському МЗС заявили, що ветерани АТО погрожували їхньому дипломату в ООН
У російському МЗС заявили, що ветерани АТО погрожували їхньому дипломату в ООН / news.rambler.ru

Офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова стверджує, що на засіданні ООН 9 травня запрошені українські "снайпери" погрожували розправою російському дипломату.

Спікер міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що ветерани антитерористичної операції погрожували російському дипломату, який брав участь у роботі комітету Генеральної Асамблеї ООН у штаб-квартирі у Нью-Йорку. Про це пише РИА-Новости.

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Українська сторона на медійний захід запросила, "ветеранів АТО" – в тому числі людей, які були представлені як снайпери, які приїхали з південного сходу України. По завершенні заходу, ці люди в камуфляжі, в кулуарах Організації Об'єднаних Націй підійшли до російського представника – співробітника прес-служби МЗС, і почали погрожувати фізичною розправою,
​– заявила Захарова. 

За словами речниці російського МЗС, "по ООН бігали люди в камуфляжі, кричали, фотографували російських дипломатів і погрожували". Марія Захарова уточнила, що йшлося про прямі погрози.

Зазначимо, що 9 травня українська сторона проводила у штаб-квартирі ООН засідання про російську пропаганду і фейкові новини.

 

 

Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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