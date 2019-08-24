В российском Новосибирске активисты пикетировали против войны с Украиной

В центре российского города Новосибирска состоялся пикет ко Дню Независимости Украины. Участники акции пришли с плакатами, которые призывали российскую власть прекратить войну с Украиной и освободить политических заключенных.

Участие в акции принимали как украинцы, которые живут в Сибири, так и местные активисты, сообщает "Радио Свобода".

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Активисты держали в руках плакаты с надписями: "Слава Украине!", "свободу Сенцову и Кольченко" и "власти, достаточно воевать". Всего в пикете приняли участие 13 человек.

По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция была не партийной, а общегражданской, а ее главным требованием к властям России прекратить вмешательство в дела независимого государства – Украины.

Я пришел сюда, чтобы люди не забывали, что у нас есть соседи, братья по крови, с которыми мы когда-то жили в общей советской квартире. Украинский народ сделал большой скачок вперед, получив независимость. Не надо об этом забывать,

– заявил участник акции Вадим Сухов.

Кроме того, издание спросило у прохожих, что они думают об акции. В основном жители относились к ней нейтрально, в чем-то поддерживали Украину и говорили, что российская власть "заигралась".

"К украинскому народу отношусь с симпатией, а вот наши политики, мне кажется, друг друга стоят. Все проблемы от политических игр", – сказал житель Новосибирска Сергей Кольцов.

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Зато один из активистов опубликовал видео, на котором видно, как к участникам вечера подходят кое-где агрессивно настроенные люди. Их главным аргументом является то, что "лозунги активистов неправильные", а "Россия не вмешивается во внутренние дела Украины".

Пикет в поддержку Украины в Новосибирске: смотрите видео