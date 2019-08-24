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      В российском Новосибирске активисты пикетировали против войны с Украиной

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      В Новосибирске активисты вышли на акцию ко Дню Независимости Украины
      В Новосибирске активисты вышли на акцию ко Дню Независимости Украины / Скриншот из Facebook

      В центре российского города Новосибирска состоялся пикет ко Дню Независимости Украины. Участники акции пришли с плакатами, которые призывали российскую власть прекратить войну с Украиной и освободить политических заключенных.

      Участие в акции принимали как украинцы, которые живут в Сибири, так и местные активисты, сообщает "Радио Свобода".

      Важно: В Санкт-Петербурге зарезали активистку, которая поддерживала украинских политзаключенных

      Активисты держали в руках плакаты с надписями: "Слава Украине!", "свободу Сенцову и Кольченко" и "власти, достаточно воевать". Всего в пикете приняли участие 13 человек.

      По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция была не партийной, а общегражданской, а ее главным требованием к властям России прекратить вмешательство в дела независимого государства – Украины.

      Я пришел сюда, чтобы люди не забывали, что у нас есть соседи, братья по крови, с которыми мы когда-то жили в общей советской квартире. Украинский народ сделал большой скачок вперед, получив независимость. Не надо об этом забывать,
      – заявил участник акции Вадим Сухов.

      Кроме того, издание спросило у прохожих, что они думают об акции. В основном жители относились к ней нейтрально, в чем-то поддерживали Украину и говорили, что российская власть "заигралась".

      "К украинскому народу отношусь с симпатией, а вот наши политики, мне кажется, друг друга стоят. Все проблемы от политических игр", – сказал житель Новосибирска Сергей Кольцов.

      К слову: В центре Москвы прошли пикеты за деоккупацию Крыма: фото

      Зато один из активистов опубликовал видео, на котором видно, как к участникам вечера подходят кое-где агрессивно настроенные люди. Их главным аргументом является то, что "лозунги активистов неправильные", а "Россия не вмешивается во внутренние дела Украины".

      Пикет в поддержку Украины в Новосибирске: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Митинги в России Украинские моряки в плену Война на Донбассе Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ Активисты Новости России День Независимости
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