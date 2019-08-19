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      В центре Москвы прошли пикеты за деоккупацию Крыма: фото

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      Активисты инициативы "Стратегия-18" провели одиночные пикеты в поддержку Украины
      Активисты инициативы "Стратегия-18" провели одиночные пикеты в поддержку Украины / ru.krymr.com

      В Москве, на улице Арбат, состоялся ряд одиночных пикетов в поддержку Украины и украинских политзаключенных. Активисты требовали деоккупацию Крыма, освобождение военнопленных моряков и пленников из "списка Сенцова".

      После недавних массовых протестов в российской столице внимание правоохранителей к пикетам в поддержку Украины было умеренным, рассказала участница инициативной группы "Стратегия-18" Вера Лаврешина в комментарии "Крым.Реалии".

      Это нужно знать: Украинский политзаключенный вернулся домой из российской колонии: детали

      Не теряем надежды наладить диалог с жителями столицы России о неизбежном возвращении Крыма. Хотя бы перестали бросаться с кулаками, узнав от нас, что придется возвращать Крым Украине и, что важно, крымским татарам,
      – рассказывает активистка.

      Она также отметила необходимость создания национальной крымскотатарской автономии для того, "чтобы сохранить этот мужественный народ".

      "Мы продолжаем флешмоб за тяжелобольных Эдема Бекирова, Павла Гриба, за освобождение украинских моряков и заключенных из "списка Сенцова", пока не добьемся своей цели. Слава Украине! Мы верим в победу", – заявила Вера Лаврешина.

      Одиночные пикеты в поддержку Украины и украинцев: смотрите фото

      Військовополонені моряки, бранці Кремля
      Украинские военнопленные моряки / инфографика 24 канала

      Что известно об инициативе "Стратегия-18"?
      Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года.

      Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Павел Грыб Владимир Балух Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Украинские моряки в плену Олег Сенцов Москва Крымские татары
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