В центре Москвы прошли пикеты за деоккупацию Крыма: фото

В Москве, на улице Арбат, состоялся ряд одиночных пикетов в поддержку Украины и украинских политзаключенных. Активисты требовали деоккупацию Крыма, освобождение военнопленных моряков и пленников из "списка Сенцова".

После недавних массовых протестов в российской столице внимание правоохранителей к пикетам в поддержку Украины было умеренным, рассказала участница инициативной группы "Стратегия-18" Вера Лаврешина в комментарии "Крым.Реалии".

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Не теряем надежды наладить диалог с жителями столицы России о неизбежном возвращении Крыма. Хотя бы перестали бросаться с кулаками, узнав от нас, что придется возвращать Крым Украине и, что важно, крымским татарам,

– рассказывает активистка.

Она также отметила необходимость создания национальной крымскотатарской автономии для того, "чтобы сохранить этот мужественный народ".

"Мы продолжаем флешмоб за тяжелобольных Эдема Бекирова, Павла Гриба, за освобождение украинских моряков и заключенных из "списка Сенцова", пока не добьемся своей цели. Слава Украине! Мы верим в победу", – заявила Вера Лаврешина.

Одиночные пикеты в поддержку Украины и украинцев: смотрите фото



Украинские военнопленные моряки / инфографика 24 канала

Что известно об инициативе "Стратегия-18"?

Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года.



Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.