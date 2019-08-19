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      У центрі Москви відбулися пікети за деокупацію Криму: фото

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      Активісти ініціативи "Стратегія-18" провели одиночні пікети на підтримку України
      Активісти ініціативи "Стратегія-18" провели одиночні пікети на підтримку України / ru.krymr.com

      У Москві, на вулиці Арбат, відбулась низка одиночних пікетів на підтримку України та українських політв'язнів. Активісти вимагали деокупацію Криму, звільнення військовополонених моряків та бранців зі "списку Сенцова".

      Після нещодавніх масових протестів у російській столиці увага правоохоронців до пікетів на підтримку України було поміркованим, розповіла учасниця ініціативної групи "Стратегія-18" Віра Лаврешина у коментарі "Крим.Реалії".

      Це потрібно знати: Український політв'язень повернувся додому з російської колонії: деталі

      Не втрачаємо надії налагодити діалог з жителями столиці Росії про неминуче повернення Криму. Бодай перестали кидатися з кулаками, дізнавшись від нас, що доведеться повертати Крим Україні і, що важливо, кримським татарам,
      – розповідає активістка.

      Вона також наголосила на необхідності створення національної кримськотатарської автономії для того, "аби зберегти цей мужній народ".

      "Ми продовжуємо флешмоб за важкохворих Едема Бекірова, Павла Гриба, за звільнення українських моряків і в'язнів зі "списку Сенцова", поки не доб'ємося своєї мети. Слава Україні! Ми віримо в перемогу", – заявила Віра Лаврешина.

      Одиночні пікети на підтримку України та українців: дивіться фото

      Військовополонені моряки, бранці Кремля
      Українські військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      Що відомо про ініціативу "Стратегія-18"?Російські активісти з Санкт-Петербурга і Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року.

      Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Кримські татари Українці в полоні РФ Москва Олег Сенцов Павло Гриб Володимир Балух Українські моряки в полоні
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