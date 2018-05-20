В поселке Мосотряд под Казанью в Татарстане (Россия) жители нарисовали на крышах своих домов надпись SOS. К таким действиям они были вынуждены прибегнуть, так как поселок "разваливается".

Об этом сообщает Крым Реалии.

В поселке текут и проваливаются почти все крыши. В нем нет водопровода. Газ в кухнях подается из баллонов, отопление – печное, удобства во дворе. А еще в поселке нет ни одного магазина и ни одной аптеки. К нему также не ходит общественный транспорт: ближайшая остановка находится в четырех километрах,

– говорится в сообщении издания.

Школьный автобус в Мостотряд не заезжает, так как дорога не оборудована безопасными подъездными путями. Жители Мостотряда говорят, что последний раз автобус здесь видели 18 марта, в день выборов: тогда он ездил каждый час.

Люди рассказывают, что переписываются с властями последние пять лет. Но получают стандартный ответ: ничего не можем сделать, потому что нет денег.



В российском селе люди на своих домах рисуют знак SOS



Последний раз автобус здесь видели 18 марта, в день выборов: тогда он ездил каждый час