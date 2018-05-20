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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У російському селі люди на своїх будинках малюють знак SOS

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У російському селі люди на своїх будинках малюють знак SOS
У російському селі люди на своїх будинках малюють знак SOS / Крим Реалії

У селищі Мосотряд під Казанню в Татарстані (Росія) жителі намалювали на дахах своїх будинків напис SOS. До таких дій вони були змушені, так як селище "розвалюється".

Про це повідомляє Крим Реалії. .

У селищі течуть і провалюються майже всі дахи. У ньому немає водопроводу. Газ в кухнях подається з балонів, опалення – пічне, зручності у дворі. А ще в селищі немає жодного магазину і жодної аптеки. У нього також не ходить громадський транспорт: найближча зупинка знаходиться в чотирьох кілометрах,
– йдеться у повідомленні видання.

Шкільний автобус в Мостотряд не заїжджає, так як дорога не обладнана безпечними під'їзними шляхами. Жителі Мостотряд кажуть, що останній раз автобус тут бачили 18 березня, в день виборів: тоді він їздив щогодини.

Люди розповідають, що переписуються з владою останні п'ять років. Але отримують стандартну відповідь: нічого не можемо зробити, тому що немає грошей.


У російському селі люди на своїх будинках малюють знак SOS


Останній раз автобус тут бачили 18 березня, в день виборів: тоді він їздив щогодини

Теги: Новини політики Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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